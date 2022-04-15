شكرا لبحثكم عن خبر بعد سنوات من الظلام.. الفرق الفنية تنجز نسبة كبيرة من سفلتة خط الوهط طور الباحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لامس الخط الشرياني الذي يربط العديد من المحافظات والمناطق المعزولة بالعاصمة عدن النور بعد أشهر من العمل المتواصل في صيانة وإعادة تاهيل الطريق.

ويشهد خط الوهط طور الباحة منذ مطلع العام الحالي في عهد معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين و المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة ورشة عمل كبيرة ابتداءا من مثلث الوهط وانتهاءا بطور الباحة.

وأنهت الفرق الفنية العاملة بالمقطع الثاني من سفلتت الطريق ورش الطلاء الذي يبلغ طول المشروع 80 كيلومتر (خمسة مقاطع) ويمولها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

ونال إنجاز سفلتة واسعة من الخط استحسان كبير لدى المواطنين والمسافرين.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.