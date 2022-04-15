تحسن الصرف.. توجيهات حكومية بخفض الأسعار في المهرة وتعديل سعر الخبز في عدن

وجهت السلطات الحكومية في محافظتي عدن (جنوب)، والمهرة (شرق) تعميمات لضبط الأسعار تماشياً مع التحسن الذي طرأ على سعر الريال اليمني.



ووجه مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مدراء المديريات، في تعميم أطلع عليه "يمن شباب نت"، يطالبهم بفرض تسعيرة جديدة لقيمة الروتي.



ودعا المكتب في مذكرته بإلزام المخابز والأفران بتحديد سعر القرص الروتي بـ 50 ريال بوزن 50 جرام للأفران الآلية، وبوزن 60 جرام للأفران الشعبية، بناءً على المتغيرات السعرية الجديدة وتعافي العملة المحلية وانخفاض سعر الدقيق.



وشدد المكتب على النزول الميداني المكثف والمتابعة والرفع بالمخالفين إلى نيابة الصناعة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهم.



من جانبه دعا مكتب الصناعة والتجارة في تعميم موجه إلى تجار الجملة والتجزئة، إلى تخفيض أسعار المواد الأساسية بما يتناسب مع تراجع أسعار الصرف.



وحذر التجار المخالفين بأنه سيتم إحالتهم إلى النيابة.



ويشهد الريال اليمني منذ أسبوع تحسنا تأثراً بإعلان السعودية تقديم وديعة مالية للبنك المركزي بملياري دولار، ضمن خطة دعم شملت قطاع المشتقات النفطية والجانب الإغاثي.

