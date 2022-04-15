جريفيث: جماعة الحوثي لم توف بوعودها للإفراج عن اثنين من موظفي الأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أبريل 2022

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، أن جماعة الحوثي لم تف بوعودها للإفراج عن اثنين من موظفيها المحتجزين في صنعاء منذ خمسة أشهر.



واستعرض جريفيث، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الجمعة، الجهود الأممية لتأمين إطلاق سراح خمسة من الموظفين المختطفين في أبين، جنوبي اليمن، منذ فبراير الماضي.

وكانت مديرة اليونسكو أودوري أزولاي ومديرة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميثيل باشليت، أفادا، في وقت سابق، بأن الأمم المتحدة لم تتلق أي معلومات حول التهم الموجهة لهما أو المبرر القانوني لاحتجازهما، أو حتى معلومات عن وضعهما الحالي، على الرغم من التأكيدات السابقة من قبل الحوثيين بالإفراج الفوري عنهما.