مبعوث صيني يدعو إلى بذل الجهود للحفاظ على الهدنة في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أبريل 2022

دعا مبعوث صيني طرفي النزاع في اليمن إلى الحفاظ على الهدنة الحالية التي تستمر لشهرين، والعمل على تجديدها.



ومع اتفاق الطرفين على هدنة لمدة شهرين بدأت في 2 أبريل، دخل الشعب اليمني شهر رمضان المعظم بدون قتال للمرة الأولى في 7 سنوات، حسبما ذكر داي بينغ، نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان بمجلس الأمن بشأن اليمن أمس الخميس.

وأوضح داي أن "السلام والاستقرار هما الأمل المشترك للشعب اليمني، كما أن استئناف الأعمال القتالية لا يصب في مصلحة أي طرف".

وذكر أنه ينبغي حل النزاع اليمني من خلال عملية سياسية يقودها ويملكها اليمنيون.