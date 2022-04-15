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اليمن.. مقتل مسن ذبحا داخل مسجد في مدينة ذمار

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل رجل مسن، الخميس، ذبحا في مسجد بمحافظة ذمار الخاضعة لميليشيات الحوثي الإيرانية جنوبي صنعاء.
 
وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن شابا أقدم، على قتل مُسن يدعى "علي الجبزي"، داخل مسجد الخباني وسط مدينة ذمار.
 
وأوضحت، أن القاتل استخدم آلة حادة في قتل "الجبزي" بذبحه من رقبته بطريقة بشعة عقب صلاة العصر.

ولم تتضح هوية الجاني ودوافع الجريمة حتى اللحظة.
 
يأتي ذلك في ظل حملات تعبئة تنفذها مليشيات الحوثي للتحريض على القتل والعنف والكراهية، حيث تشهد المناطق الخاضعة لسيطرتها جرائم قتل بشكل متصاعد.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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