منشاة الغاز بمأرب: نضخ 7 آلاف أسطوانة يوميا وتصل للمستهلك بالسعر الرسمي

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت منشأة الغاز بمحافظة مأرب، الخميس، استقرار الوضع التمويني، لمادة الغاز المنزلي في المحافظة المكتظة بالنازحين وضمان وصولها إلى كافة المواطنين بالسعر الرسمي.



قال مدير عام منشأة الغاز علي غريب في تصريح صحافي، إن "المنشأة تضخ إلى السوق المحلية بالمحافظة 7 آلاف أسطوانة يوميا وبيعها للمواطنين عبر وكلائها في مركز المحافظة والمديريات بالسعر الرسمي 4650 ريالا للأسطوانة".



وأشار إلى أن المنشأة تقوم عبر مركباتها التي تسيرها لمخيمات النازحين في عاصمة المحافظة ومديرية الوادي بالبيع المباشر للنازحين بالمخيمات لضمان تخفيف معاناة النازحين وتسهيل حصولهم على أسطوانة الغاز.



واوضح أن المنشاة اتخذت اليات صارمة للرقابة على السوق المحلية والوكلاء ومكافحة السوق السوداء بالتعاون من السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات ومنها النزول المباشر لمسئولي المنشأة إلى مناطق التوزيع التابعة للوكلاء للتأكد مدى التزامهم بالتعليمات والإجراءات في البيع للمواطنين وبالسعر الرسمي.



وأكد غريب، نجاح التعاون مع الأجهزة الأمنية في ضبط أي أسطوانات غاز في النقاط الأمنية على المركبات التي يتم عبورها دون تصريح رسمي.



ولفت إلى ذلك" لمنع تهريب حصة المحافظة والمواطنين فيها من اسطوانات الغاز الى المحافظات المجاورة الواقعة تحت مليشيا الحوثي حيث تنشط السوق السوداء والأسعار المرتفعة جدا لأسطوانة الغاز وتوثر على الاستقرار التمويني.

