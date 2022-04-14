شكرا لبحثكم عن خبر حريق يلتهم مطعم وجبات خفيفة مخصص للنساء في قلب عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التهم حريق شب قبل قليل، كافتيريا الهناء، أشهر بوفية لبيع البطاطا الشيبس في السوق التجاري بمدينة عدن القديمة، مديرية صيرة " كريتر ".

وأظهر مقطع فيديو قصير رصدته عدن حرة، عشرات المواطنين والمتسوقين اثناء محاولاتهم اخماد الحريق الذي التهم الكافتيريا الشهيرة الخاصة بالنساء وسط الحي التجاري لمدينة عدن القديمة.

وذكر شهود عيان لعدن حرة أن الحريق ربما يعود بسبب انفجار اسطوانة غاز في الكافتيريا حد قولهم، الا أنه لا توجد معلومات دقيقة عن أسباب الحريق حتى اللحظة.

وكافتيريا الهناء في عدن هي احدى أشهر البوفيات الصغيرة المتخصصة ببيع البطاط الشيبس مع البسباس " الشطة " الحارة الخاصة التي زادت من شهرة الكافتيريا وارتياد النساء اليها بصورة كبيرة. حريق يلتهم " كافتيريا الهناء " أشهر بوفية لبيع البطاطا في عدن القديمة.