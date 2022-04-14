شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل صندوق صيانة الطرق.. بدء عملية صيانة الحفريات من خط العلم دوفس في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - باشرت الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور وبتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن بعملية صيانة الحفريات المتهالكة من خط العلم دوفس بمحافظة أبين. وذلك عبر عملية إزالة الحفريات من العلم الذي يعد خط دولي وشريان هام يربط العاصمة عدن بالمحافظات الشرقية وأيضاً المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وقامت الفرق الفنية بعد تحديد الحفريات على إزالتها تمهيداً لسفلتتها من قبل الجهة المنفذة. وقال المهندس محمد الوحيشي استشاري صندوق صيانة الطرق والجسور تم اليوم تدشين إزالة الطبقة الاسفلتية في خط العلم دوفس. وبين حيث سيتم تجهيز الطريق بشكل آمن من أجل المسافرين.لافتا جرى إزالة طبقة الأساس ثم رشها بمادة الmse وترحيل المخلفات. يذكر أن العمل يأتي بالتزامن في إزالة الرمال من خط العلم دوفس والدائري أبين. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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