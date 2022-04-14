الجيش اليمني: أحبطنا أكثر من 8 محاولات تسلل لمليشيات الحوثي في ثلاث محافظات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش اليمني، أنه أحبط في أوقات متفرّقة من يوم الأربعاء (13 أبريل) أكثر من 8 محاولات تسلل نفذتها مجاميع من مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهات القتال بمأرب وحجة والحديدة.



وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن "قواتنا أحبطت أكثر من 6 محاولات تسلل لمجاميع حوثية باتجاه مواقع لقواتنا في جبهة أم ريش ومواقع الفيّة والشهيد جنوب مأرب وباتجاه مواقع أخرى لقواتنا غرب وشمال غرب مأرب".



وأضاف، أن أبطالنا كانوا لتلك العناصر المتسللة بالمرصاد؛ حيث باشروها بالنيران وأجبروها على الفرار، لتلجأ بعدها المليشيا الحوثية لاستهداف مواقع قواتنا بالقصف المدفعي وبالطائرات الإيرانية المسيّرة المفخخة.



كما أحبطت قوات الجيش محاولتي تسلل لمجاميع حوثية إحداها باتجاه مواقع عسكري في جبهة حرض غرب حجّة، والأخرى باتجاه مواقع قواتنا في محور حيس تحت تغطية نارية مكثّفة، وفق المصدر.



وتابع: "كما رصدت قواتنا أكثر من 75 خرقاً ارتكبتها المليشيا الإيرانية طوال يوم الأربعاء، في مختلف الجبهات، منها 29 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و23 في جبهات محور تعز".



بالإضافة إلى 12 خرقا في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و5 خروقات في جبهات باب غلق ومريس بالضالع، و4 خروقات شرق الجوف، و4 خروقات في جبهات حجة.



وأوضح أن الخروقات تنوّعت بين قصف مواقع قواتنا بالمدفعية والهاون والآر بي جي والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة. فيما استمرّت في الدفع بتعزيزات كبيرة إلى صرواح والجوبة وغيرها من الجبهات المحيطة بمارب.

