شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يستقبل السفير البريطاني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض مساء اليوم، سعادة ريتشارد أوبنهايم سفير المملكة المتحدة (بريطانيا) لدى اليمن ومساعدته.

وبحث الرئيس الزُبيدي مع السفير البريطاني مجمل القضايا والمستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، والسُبل الممكنة لمساعدة مجلس القيادة الرئاسي في إنعاش الأوضاع الاقتصادية وإعادة الإعمار في المحافظات المحررة، وتعزيز الحالة الأمنية فيها.

كما استعرض الرئيس الزُبيدي في اللقاء أهم الأولويات المدرجة في جدول أعمال مجلس القيادة الرئاسي وفي مقدمتها ترتيب الجهود الأمنية والعسكرية وإنعاش الاقتصاد ومعالجة انهيار العملة المحلية وتوفير الخدمات، وإعادة إعمار العاصمة عدن.

وأكد الرئيس الزُبيدي أن قيادة المجلس الرئاسي تتطلع إلى دور بريطاني فاعل لدعم جهود إعادة إعمار العاصمة عدن وترسيخ الأمن والاستقرار فيها، عطفا على العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

من جهته قدم السفير البريطاني التهاني والتبريكات للرئيس الزبيدي بمناسبة نجاح مشاورات الرياض وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي مجددا موقف بلاده الداعم لقيادة المجلس الرئاسي، ومؤكدا استعداد بريطانيا لمساندة القيادة الجديدة في كل ما ستتخذه من خطوات لإنهاء الحرب وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلد والبدء بمشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

حضر اللقاء الدكتور ناصر الخُبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، ومحمد الغيثي رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية، وعماد محمد نائب مدير مكتب الرئيس، وصالح القعيطي ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس، وعلي الهدياني السكرتير الصحفي والإعلامي لرئيس المجلس.