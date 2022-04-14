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عدن.. مسلح يقتحم منزل صحفي ويهدد أفراد أسرته بالقتل

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المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلح على اقتحام منزل أحد الصحفيين في محافظة عدن، جنوبي اليمن، وتهديد أفراد أسرته بالقتل.
 
وقال الصحفي أحمد ماهر في بلاغ للرأي العام ونقابة الصحفيين وأمن عدن، "إن مسلح يدعى "معتز" من أبناء دار سعد تهجم على منزلي بمديرية دار سعد وأطلق الرصاص على سيارتي وهدد أسرتي بالقتل".
 
وأضاف في تغريدة على تويتر: "كاميرا منزلي صورت كل الحادث".
 
وأشار إلى أن "الفوضى الذي نعيشها بعدن جعلت الكل يرى نفسه دولة ويستطيع التهجم على بيوت الناس".
 
وتشهد مدينة عدن الخاضعة فعليًا لسلطات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، فوضى أمنية عارمة وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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