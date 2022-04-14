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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوحيشي يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022
متابعات_الخليج 365
التقى سفير اليمن لدى روسيا الاتحادية الدكتور أحمد الوحيشي، اليـوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسيا ميخائيل بغدانـوف.
جرى خلال اللقاء بحث العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويره وتعزيزه في مختلف المجالات، ومناقشة التطورات السياسية اثر المشاورات اليمنية-اليمنية التي عقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد بغدانـوف ترحيب روسيا بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.. معربا عن الامل في حلول السلام والامن والاستقرار في اليمن.