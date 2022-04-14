قطاع الرعاية الصحية يناقش الموضوعات المتصلة بخطط التحصين الصحي الموسع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

عقد قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة العامة والسكان، امس، اجتماعاً موسعاً، للوقوف أمام عدد من الموضوعات المتصلة بخطط التحصين الصحي الموسع.



كما ناقش الاجتماع برئاسة وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية مدير مشروع كوفيد-19 الدكتور علي الوليدي، وضم منسقي إدارات التحصين في المحافظات المحررة، خطة التحصين المقبلة للتحصين الروتيني وخطة تحصين كوفيد-19 وتطويرها بما يعمل على الوصول للمستهدفين، ومناقشة التحديات التي واجهت منسقي التحصين بالمحافظات خلال حملتي شلل الاطفال الأولى والثانية والاستعداد لتنفيذ الجولة الثالثة للتحصين ضد شلل الاطفال المتوقع تنفيذها عقب عيد الفطر المبارك.

وشدد الدكتور الوليدي، على ضرورة تبني خطط عملية تعمل على تطوير الأداء في التحصين الروتيني والحملات المختلفة التي تنفذها وزارة الصحة باتجاه محاربة الأمراض..داعياً منسقي التحصين الى التعاون ونشر المفاهيم المحفزة لإنجاح التحصين ومنها التحصين ضد كوفيد -19