منشاة الغاز بمأرب تؤكد استقرار السوق وضخ 7 الاف اسطوانه يوميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اكدت منشأة الغاز بمحافظة مأرب استقرار الوضع التأميني لمادة الغاز المنزلي في المحافظة المكتظة بالنازحين وضمان وصولها الى كافة المواطنين وبالسعر الرسمي ونجاح الية مكافحة السوق السوداء ومنع التلاعب بهذه الماده من قبل ضعفاء النفوس.



قال مدير عام منشأة الغاز علي غريب ان المنشأة تضخ الى السوق المحلية بالمحافظة 7 الاف اسطوانه يوميا وبيعها للمواطنين عبر وكلائها في مركز المحافظة والمديريات بالسعر الرسمي 4650 ريالا للاسطوانة، كما تقوم المنشأة نفسسها عبر مركباتها التي تسيرها لمخيمات النازحين في عاصمة المحافظة ومديرية الوادي بالبيع المباشر للنازحين بالمخيمات لضمان تخفيف معاناة النازحين وتسهيل حصولهم على اسطوانة الغاز.

واوضح ان المنشاة اتخذت اليات صارمة للرقابة على السوق المحلية والوكلاء ومكافحة السوق السوداء بالتعاون من السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات ومنها النزول المباشر لمسئولي المنشاه الى مناطق التوزيع التابعة للوكلاء للتاكد مدى التزامهم بالتعليمات والاجراءات في البيع للمواطنين وبالسعر الرسمي.

واشار الى نجاح التعاون مع الاجهزة الامنية في ضبط اي اسطوانات غاز في النقاط الامنية على المركبات التي يتم عبورها دون تصريح رسمي لمنع تهريب حصة المحافظة والمواطنين فيها من اسطوانات الغاز الى المحافظات المجاوره الواقعة تحت مليشيا الحوثي حيث تنشط السوق السوداء والاسعار المرتفعة جدا لاسطوانة الغاز وتوثر على الاستقرار التمويني بالمحافظة.