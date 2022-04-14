تصاعد خروقات مليشيا الحوثي للهدنة والجيش يحبط أربعة زحوفات بمارب والجوف والحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

احبط الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية، خلال الساعات الماضية، اربعة زحوفات نفّذتها مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهات مأرب والجوف والحديدة.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن قوّات الجيش تصدّت،، لهجوم شنّته المليشيا الحوثية على مواقع عسكرية في جبهتي العلم والريان شرق حزم الجوف".

واضاف "شنّت المليشيا الحوثية هجوماً واسعاً تحت غطاء ناري مكثّف على مواقع لقواتنا في محور حيس بالحديدة، إلا أن أبطالنا كانوا لها بالمرصاد، حيث تصدّوا لها ببسالة وأجبروها على التراجع والفرار".

ورصدت قوات الجيش الوطني، 71 خرقاً للهدنة ارتكبتها المليشيا الحوثية في جبهات مارب والجوف وحجة والحديدة وتعز والضالع طوال يوم الثلاثاء (12 أبريل)، منها 23 خرقًا في جبهات محور تعز، و20 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و11 في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و7 في جبهات الجوف، و6 بجبهات غرب حجة، و4 في جبهات الضالع.