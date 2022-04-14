لقاء بسيئون يناقش الأوضاع الإنسانية للنازحين بمناطق وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، امس، مع نائب المنسق العام للشؤون الإنسانية باليمن دييجو الأوضاع الإنسانية للنازحين والمجتمع المضيف في مديريات وادي حضرموت.



وأعطى وكيل المحافظة ومعه وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي ومديرا مكتبي وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل

بالوادي والصحراء عبد الله بن نصر والدكتور عبد الله باجهام، للمسئول الدولي شرحا وافيا عن المعاناة الإنسانية للنازحين وكذلك المتضررين في المجتمع المضيف جراء الأزمة الراهنة والتدخلات الإنسانية والتنموية من قبل السلطة المحلية والمنظمات الدولية المهتمة لتقديم أوجه العون والمساعدة والخدمات اللازمة لتحسين مستوى معيشة تلك الفئات الإجتماعية .

وأكد المجتمعون على ضرورة إعادة النظر في توجهات العمل الإنساني ليشمل كافة المتضررين ومن بينهم المشتغلين في العمل الزراعي الذين تصل نسبتهم

حوالي 75 بالمائة من إجمالي سكان وادي حضرموت ، حيث تضررت مصادر دخلهم بسبب زيادة أسعار المشتقات النفطية و مدخلات العمل الزراعي والآثار

المترتبة على ذلك في عدم التوسع في الرقعة الزراعية وتدني مستوى دخلهم المعيشي.

من جانبه أكد المسؤول الدولي على أهمية العمل لإدراج أوضاع النازحين والعائدين ليستفيدوا من الدعم الدولي الإنساني لتخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية..لافتا إلى أن الدعم الحالي موجه للمجال الإنساني بشكل كبير وأولوية التدخلات لإنقاذ الحياة..مشيرا إلى ضعف حجم الدعم المقدم حاليا

مما يستصعب تلبية الإحتياجات المتزايدة لسبل العيش.