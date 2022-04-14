رئيس هيئة الأركان يطلع على تقرير اللجنة الوزارية العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس هيئه الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، امس اللجنة العسكرية الوزارية المكلفة بالاطلاع على أوضاع الجيش برئاسة اللواء الركن علي محمد منصور الفضلي نائب رئيس هيئه الاسناد اللوجستي.



واطلع رئيس هيئة الأركان، خلال اللقاء، على مخرجات التقرير المرفوع من قبل اللجنة العسكرية الوزارية والذي يحتوي على تقييم الأداء وربط فروع القوات المسلحة بجميع جوانبها اللوجستية والعملياتية والبشرية للعمل كمنظومة واحدة تحت قيادة واحدة ممثلة بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.

ورفعت اللجنة العسكرية، لرئيس هيئة الأركان ملفات لمتطلبات المناطق العسكرية الأولى والثانية والرابعة..مشيدة بقادة المناطق العسكرية وجهودهم في تسهيل مهامهم وكذلك المحاور والجبهات القتالية والمرابطين في كل المواقع .

وثمّن رئيس هيئة الأركان، الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة..مؤكداً بأن كل التوصيات التي تم الرفع بها ستؤخذ بعين الاعتبار والعمل على توفير المتطلبات المتوفرة ورفع بقيه المتطلبات الى المستويات العليا لتوفيرها بما يلبي الاحتياجات.