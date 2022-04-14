الولايات المتحدة الأمريكية تعتذر للإمارات لتأخرها في الرد على هجمات الحوثي الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اعتذر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة "بسبب تأخر رد الولايات المتحدة على هجمات الحوثيين ضد الإمارات".



ونقل الموقع الأمريكي، عن مصدرين لم يكشف هويتهما، أن "بلينكن أقر خلال اجتماعه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المغرب بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استغرقت وقتا طويلا للغاية في الرد على الهجمات، وأعرب عن أسفه بسبب ذلك".

وبحسب أكسيوس، فقد "أصيب المسؤولون الإماراتيون بخيبة أمل بسبب ما اعتبروه ردا ضعيفا وبطيئا من جانب الولايات المتحدة تجاه الهجمات".

ورفض مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية "التعليق على محادثة بلينكن الخاصة، لكنه لم ينكر هذه الرواية"، بحسب أكسيوس.

وقال المسؤول: "لقد أوضح الوزير أننا نقدر تقديرا عميقا شراكتنا مع دولة الإمارات وأننا سنواصل الوقوف إلى جانب شركائنا في مواجهة التهديدات المشتركة".

كما نقل الموقع عن يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى واشنطن، الشهر الماضي أن اجتماع بلينكن والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ساعد في "إعادة العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة إلى المسار الصحيح".