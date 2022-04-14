الرئيس عيدروس الزُبيدي يستقبل وفدا من تحالف أمراء الجنوب العربي

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يزيد بن سلمان - شبوة -

استقبل اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مساء الأربعاء، بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، وفدا من تحالف أمراء الجنوب العربي تقدمهم الشريف حيدر صالح الهبيلي.

وفي مستهل اللقاء رحب الرئيس القائد بوفد الأمراء، مستعرضا معهم النتائج التي أفرزتها مشاورات الرياض، مشيدا بمواقفهم الداعمة للجنوب وقضيته الوطنية ومساندتهم لجهود الأشقاء في التحالف العربي لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن بشكل عام.

بدوره قدم قدم الأمراء، الذي ضم كلا من الأمير عبد الجبار عبد الواحد الأميري، والشيخ علي الصلاحي، والشيخ مهيب سيف الأحمدي الأميري شيخ مشائخ الضالع، والشريف عادل حيدر الهبيلي، واللواء شعفل بن شعفل الأحمدي، والشريف ماهر فضل الهبيلي، التهاني والتبريكات للرئيس الزُبيدي بمناسبة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدين دعمهم للقيادة الجديدة ومساندتهم لكل الجهود التي ستضطلع بها لتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة مليشيات الحوثي، ومجددين ثقتهم بالرئيس الزُبيدي في الانتصار لقضية الجنوب وتحقيق تطلعات شعبه في تقرير مصيره.

حضر اللقاء الدكتور ناصر الخبجي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات في المجلس، وعلي الكثيري عضو هيئة الرئاسة، المتحدث الرسمي للمجلس، والمهندس عدنان الكاف عضو هيئة الرئاسة، ومحمد الغيثي رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس، وعماد محمد نائب مدير مكتب الرئيس، وعلي الهدياني السكرتير الصحفي لرئيس المجلس.