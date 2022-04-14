شكرا لبحثكم عن خبر بالاسماء : ابرز المرشحين لشغل منصب رئيس الحكومة وبعض الحقائب الوزارية والمحافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقعت مصادر مطلعة صدور قرارات خلال الأيام القليلة القادمة، تشمل تغييرات كبيرة في قوام الحكومة الحالية . وذكرت المصادر أن التغييرات سوف تشمل رئاسة الحكومة وعدد من الوزراء . واوضحت المصادر أن التغييرات التي تم الاتفاق عليها في مجلس القيادة الرئاسي تشمل وزارات سيادية وعلى رأسها وزارتي الدفاع والداخلية . وبحسب المصادر فإن التغييرات سوف تشمل الوزارات والأسماء التالية : 1 - عبدالعزيز المفلحي - رئيس مجلس الوزراء 2- صغير بن عزيز - وزير الدفاع 3- علي ناصر لخشع - وزير الداخلية 4.محمد جميح وزير للإعلام والثقافة والسياحة 5.سالم الشبحي وزير الصحة والسكان 6.عبدالله الحمزة وزير للمالية 7- علي الكثيري - محافظ محافظة حضرموت 8-الشيخ ناصر عبدالله المنصري - محافظ محافظة أبين 9- ذياب بن معيلي - محافظ محافظة مأرب 10- صالح علي سعد السقطري - محافظ الارخبيل سقطرى 11- فضل الأخرم القطيبي - محافظ لمحافظة لحج

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