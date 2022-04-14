شكرا لبحثكم عن خبر عيادات وأدوية مجانية. . جمعية الضالع تكثف من نشاطها الإنساني في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لليوم العاشر توالياً وجمعية الضالع الإجتماعية الخيرية تقدم خدماتها الطبية المجانية في العاصمة عدن سعياً منها للتخفيف من أوجاع المرضى خصوصا ذوي الدخل المحدود

وتعمل العيادات المجانية التابعة للجمعية، على توفير المعاينة المجانية والعلاج المجاني لعدد من الحالات المرضية، وتشمل خدماتها"الأمراض المزمنة ، كالقلب وضغط الدم ،وامراض السكري وكذلك أصحاب مرض الدهون الزائدة الكولسترول ،وغيرها من الأمراض.

وبفضل التنسيق المتواصل بين الجمعية وأطباء مدينة عدن ممثلة بالأمين العام للجمعية الدكتور صالح الحكم الذي -دشن الحملة بداية شهر رمضان - نجحت جمعية الضالع في التنسيق والترتيب للعيادات المجانية التي قُسمت على ايام الأسبوع لإستقبال المرضى خلال شهر رمضان.

ويساهم الأطباء في انجاح هذا العمل الخيري، حيث باشرت عيادة ا.د. احمد سعيد منصوب وهو اخصائي امراض باطنية وقلب فتح ابواها منذ اول ايام شهر رمضان وبشكل مجاني كل يوم الاثنين ،وتقع العيادة في حي السنافر جوار مسجد الفردوس.

كما فتحت عيادة أ.د.احمد مثنى ناصر البيشي وهو أيضا اخصائي باطني قلب وتقع عيادته في مديرية المنصوره حي العيادات .

أما الدكتور علي راجح الاخصائي الباطني والقلب والتي تقع عيادته جوار مستشفى الوالي والذي سوف يكون يباشر استقبال المرضى يوم الخميس .

وفي الجهة المقابلة فتحت عيادة الدكتور عماد الشعيبي اخصائي العضام وتقع عيادة في مستشفى النقيب العيادات الخارجية ، بحسب الجدول الموضح أدناه والمرافق في الخبر .

ومن المتوقع أن تتضاعف جهود الجمعية الخيرية خلال الأيام القادمة وذلك عبر توسيع العيادات المجانية لتشمل كافة مديريات العاصمة.

علما أن ساعات الدوام الرسمية للعيادات المجانية تبدأ منذ الساعة التاسعة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل ، اما صرف العلاجات المجانية ستكون خلال كامل ايام الاسبوع ، في كافة العيادات المعلن عنها ،كما سيتم توزيع الادويه المختلفة عبر العيادات الخارجية التابعة لمستشفى الجمهورية طوال أيام الاسبوع .

وتعمل جمعية الضالع على توفير مختلف الادوية بدعم عديد من شركات الأدوية بداية بمجموعة الحريري للأدوية ممثلة برئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور فضل عبدالله الحريري ،وشركة المدار فارما للأدوية ، وايضاً شركة همم حضرموت ممثلة برجل الخير د.ابراهيم العبادي ، كما يساهم أيضا في دعم العيادات الخارجية بالأدوية مركز البلعسي للادوية ممثل بالدكتور معاذ البلعسي.

ومن الشركات المساهمة في هذه الحمله، شركة شيفاكو لصناعة الأدوية ، وجمعية صيدليات المجتمع التعاونيه .

ودعت جمعية الضالع وبقية الشركات ورجال الخير والعطاء للمساهمة في هذه الحمله عبر توفير الادويه المختلفه ، كما طالبت بقية الأطباء أيضا إلى تخصيص يوما بالاسبوع كيوم مفتوح ومجاني لاستقبال المرضى .

وتسعى الجمعية خلال اليومين القادمين إلى استهداف مرضى الغسيل الكلوي عبر توفير احتياجاتهم اللازمة، ومن المتوقع أن تتوسع الحمله لتشمل جميع الامراض.

جمعية الضالع الاجتماعية الخيرية لم تكتفِ بالمجال الطبي فقط، بل أمتد نشاطها الى المجالات الخيرية الأخرى حيث تساهم في توزيع السلل الغذائية للمواطنين للتخفيف من معاناتهم.

ووزعت الجمعية منذ اليوم الأول من شهر رمضان أكثر من ثلاثة الاف سلة غذائية لعدد ثلاثة الاف حاله شملت جميع مديريات العاصمة عدن، كتوجه راسخ ونهج ثابت للجمعية في التخفيف من معاناة المواطنيين الإنسانية.