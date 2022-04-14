غوتيريش يشكر محمد بن سلمان لجهود السعودية بـ"هدنة اليمن"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غوتيريش يشكر محمد بن سلمان لجهود السعودية بـهدنة اليمن

الخميس 14 أبريل 2022

الخليج 365

ثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجهود السعودية في تحقيق الهدنة في اليمن.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من الأمين العام للأمم المتحدة.

وجرى استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأبدى الأمين العام امتنانه لجهود المملكة المستمرة للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.

ودخلت الهدنة الإنسانية بين مليشيات الحوثي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حيز التنفيذ الساعة (16 بتوقيت غرينتش) السابعة مساء السبت بتوقيت اليمن في 2 من شهر أبريل الجاري.

والأربعاء، رحب مجلس الأمن الدولي، بتأسيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن وحض الحوثيين على التعاون مع جهود المبعوث الأممي للبلاد لوقف شامل لإطلاق النار.

وقوبلت الهدنة التي تستمر لمدة شهرين بترحيب يمني ودولي وأممي وإقليمي واسع النطاق، كما ساد تفاؤل لدى الشعب اليمني لتضمنها إجراءات إنسانية تشمل فتح معابر إلى مدينة تعز الخاضعة لحصار مشدد من قبل مليشيات الحوثي.

وتراهن مليشيات الحوثي على كسب الوقت واستغلال الهدنة الأممية، في إعادة ترتيب صفوفها العسكرية واستقدام مزيد الحشود من المقاتلين لخطوط النار وفقا لخبراء.

وكان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي الذي تم انتخابه 2012، أعلن، الخميس الماضي، تشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي ونقل إليه السلطة وفوضه بكامل الصلاحيات لاستكمال المرحلة الانتقالية.

ويتألف المجلس أيضا من 7 أعضاء جميعهم بدرجة نائب رئيس البلاد، أبرزهم "سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، عيدروس الزبيدي، فرج البحسني".

ولاقى إعلان مجلس القيادة الرئاسي والهيئات والجهات المساندة له، ترحيبا محليا وإقليميا ودوليا وأمميا واسعا كخطوة من شأنها إنهاء الأزمة اليمنية عبر عملية سلام شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة.