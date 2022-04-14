ريمة.. مليشيا الحوثي تقتحم مركزًا لتحفيظ القرآن وتشعل النيران بداخله

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت مليشيا الحوثي، الأربعاء، مركزًا لتحفيظ القرآن الكريم، وأشعلت النيران بداخله، في محافظة ريمة، جنوب غرب البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، إن عناصر حوثية مسلحة اقتحمت مركزًا لتحفيظ القرآن الكريم، بمنطقة السلفية مركز محافظة ريمة، وأشعلت النيران بداخله، بعد العبث بمحتوياته وإغلاقه.

وأوضحت المصادر، أن "القيادي الحوثي عبد الملك حنتوس، المُعيّن من قبل المليشيات مديرًا للتربية في محافظة ريمة، وعبد الرحمن مراد، وعادل الواحدي أقدموا على اقتحام المركز، والعبث بمحتوياته، وإشعال النيران بداخله وإغلاقه.

يأتي هذا في ظل الحملة الحوثية الممنهجة ضد المساجد ودور القرآن الكريم. حيث قامت المليشيات الحوثية بإغلاق مدارس التحفيظ، وتحويل بعضها إلى مراكز لنشر فكرها الطائفي، والتعبئة القتالية.

تزامن ذلك، مع تشديد المليشيات من قبضتها على المساجد، وارتفاع حدة خطابها الطائفي، وتحويل المساجد ومراكز التحفيظ إلى أماكن لنشر خطابها الطائفي، حيث تعمد على إجبار المواطنين على سماعها من خلال فتح مكبرات الصوت داخل المساجد.