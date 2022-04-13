الفرق الفنية تواصل إزاحة الرمال بخورعميرة في لحج

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يزيد بن سلمان - شبوة - أزاحت الفرق الفنية كثبان الرمال من خط خورعميرة بمحافظة لحج. ونفذت المؤسسة العامة للطرق والجسور حملة ازالة الرمال بالخط الرابط بين المخا والعاصمة عدن. وجاء ذالك بتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. ويأتي هذا بالتزامن مع حملة مماثلة تجرى في خط عمران المخا والعلم دوفس في أبين وخط عتق بيحان بمحافظة شبوة. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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