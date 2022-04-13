المحولي يناقش مع (UNDP) تنفيذ مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني عبدربه غانم المحولي، اليوم ،مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) برئاسة القائم بأعمال مدير مكتب البرنامج بعدن كينيدي تشيبفو نجودزي، تنفيذ مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال (المرحلة الثانية) .



واكد المحولي في اللقاء، الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع سوق العمل موال الشعبي ، إلى أهمية تنفيذ المشروع الذي يستهدف 10437 مستفيد في محافظات ( أبين ، الضالع ، عدن ، المهرة ، حضرموت ، لحج ، مأرب ، شبوة و تعز ) بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، بقيمة اربعة ملايين دولار .

وأشار المحولي، إلى أهمية التعاون المشترك مع كافة الجهات الدولية والمحلية في دعم و تنفيذ مشاريع وبرامج تسهم في رفع قدرات ومهارات الشباب بمختلف المجالات المهنية والتقنية لرفد سوق العمل بالخبرات المطلوبة .. مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة في تنفيذ مثل هذه المشاريع التطويرية للشباب خلال المرحلة القادمة .

من جانبه، استعرض وفد البرنامج ، أهداف المشروع الذي يتضمن بناء المهارات المهنية والتقنية التي يحركها السوق للشباب المتأثرين بالنزاع في المديريات المستهدفة ، وتعزيز مهارات ريادة الأعمال لدى المستفيدين ، بالإضافة إلى دعم تنمية سلاسل القيمة في قطاعات الأعمال الواعدة .