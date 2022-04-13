شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير شجاع الدين يبحث مع مدير وكالة التنمية النمساوية تعزيز التعاون الثنائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى النمسا هيثم شجاع الدين، اليوم، مع مدير وكالة التنمية النمساوية فريدريك شتفت، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجال التنمية.



واشار شجاع الدين، الى الإعلان الرئاسي للرئيس السابق عبدربه منصور هادي وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وتفويض المجلس بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية لتنفيذ المرحلة الانتقالية..لافتاً الى انه تم تشكيل فريق اقتصادي لمساندة مجلس القيادة الرئاسي..مؤكداً تطلع بلادنا دعم الجانب النمساوي للفريق..مثمناً تعهدات النمسا خلال مؤتمر المانحين الاخير.

من جانبه عبر المسؤول النمساوي، عن دعم بلاده الكامل لجميع خطوات تحقيق سلام مستدام في اليمن واستمرارها في تقديم الدعم الانساني.