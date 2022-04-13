وزير الصحة يثمن مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المقدمة لليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ثمن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، المساعدات المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لليمن خصوصاً فيما يتعلق بالدعم المقدم لبلادنا لمواجهة (كوفيد-19).



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، المدير الإقليمي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحدة شئون اليمن كيمبرلي بيل، لمناقشة خطط وزارة الصحة للعام الجاري ٢٠٢٢م والدعم المقدم من الوكالة لإنجاح خططها واشراك الوكالة في برامج وخطط الوزارة المستقبلية، وخاصة برامج الصحة الأولية ورعاية الطفل والأمومة الآمنة ونظم المعلومات الصحية.

واستعرض الجانبان التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في ظل تعنت مليشيات الحوثي ورفضها للقاحات بكافة أشكالها، ما انعكس سلبا على الوضع الصحي بشكل عام وعودة الوضع الوبائي لفيروسي شلل الأطفال ومرض الحصبة، وتزايد معدلات الإصابة بهما.

واكد الوزير بحيبح، على أهمية زيادة الدعم المقدم لبلادنا للتغلب على الوضع الصحي الحالي وما ألحقت به الحرب الحوثية من آثار كارثية على قطاع الصحة بشكل عام.

من جانبها، أشادت المدير الإقليمي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بجهود وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا في المناطق المحررة.