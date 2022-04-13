شرطة السير تناقش استعدادات تنظيم أسبوع المرور العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع موسع عقد امس عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة مدير عام شرطة السير بوزارة الداخلية العميد عمر بامشموس الاستعدادات الخاصة بتنظيم أسبوع المرور العربي المزمع تنفيذه خلال الفترة من 4-10 مايو القادم.



واستعرض الاجتماع مقترحات بالأنشطة التي يتخللها أسبوع المرور في محافظات الجمهورية وسبل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الحكومي والخاص للمساهمة في إنجاح فعاليات الأسبوع وتحقيق الأهداف المرجوة منها ،إلى جانب الحملات الإعلامية عبر وسائل الإعلام المرئية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا الاجتماع إلى الاستفادة من الخطباء والائمة في نشر التوعية عبر المحاضرات والدروس المسجدية وخطب الجمع لتوصيل الإرشادات للجمهور ، إضافة إلى توعية التجمعات العمالية ومحطات فرزة السيارات بخطر التهاون في الالتزام بقواعد السير.

وفي الاجتماع أكد العميد بامشموس على أهمية تسخير كافة الإمكانات لنشر التوعية بإرشادات وقواعد السير لشرائح المجتمع المختلفة للحد من حوادث المرور والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها ، لافتا إلى أن مواجهة مشاكل المرور هي مسؤولية مشتركة ويتطلب حلها تضافر جهود جميع قطاعات المجتمع.

وأوضح من أسبوع المرور هو توصيل رسالة توعية لأفراد الجمهور بأخطار الحوادث المرورية وحث أفراد الجمهور والمؤسسات المختلفة للتعاون مع شرطة المرور للحد من الحوادث وما ينتج عنها من وفيات وإصابات يصل بعضها للمستدامة توقف بعضهم عن الإنتاج والعمل والأضرار التي تلحق بالممتلكات العامة ، والمعاناة النفسية التي تصيب أسر ضحايا الحوادث المرورية .