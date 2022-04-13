شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع يناقش رفع القدرة التوليدية لكهرباء المناطق الغربية بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي امس، الإجراءات الكفيلة برفع القدرة التوليدية للتيار الكهربائي بالمناطق الغربية من وادي حضرموت.



وقدم مدراء عموم الكهرباء ومحطات التوليد المهندسين عبد القادر الجنيد ومنصر العويني، شرح عن حجم القدرة التوليدية والإمكانيات الفنية المتوفرة التي ستسهم في تعزيز حجم التوليد الكهربائي والتقليل من ساعات انقطاع الكهرباء.