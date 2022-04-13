‏الارياني: اعلان نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي شكل مرحلة جديدة وحاسمة في تاريخ بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان مرحلة جديدة وحاسمة في تاريخ اليمن بدأت مع قرار فخامة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي اعلان نقل السلطة وتولى مجلس القيادة الرئاسي مقاليدها.



واوضح ان عنوان هذه المرحلة هي الشراكة السياسية ووحدة الصف، والاصطفاف في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والتنموية والعسكرية والامنية، ودحر مشروع ايران التوسعي‏.

واشار الارياني الى ان الاحتفاء الشعبي العارم والاصطفاف السياسي غير المسبوق والمواقف الإقليمية والدولية المؤيدة والمباركة للإعلان، ومجلس القيادة الرئاسي كأحد اهم مضامين مخرجات المشاورات اليمنية_اليمنية، كلها مؤشرات إيجابية ينبغي عدم تفويتها والبناء عليها لاستعادة الدولة وتحقيق الامن والاستقرار والتنمية‏.

وشدد على ان هذه المرحلة الحاسمة تستوجب على كل اليمنيين والسياسيين والاعلاميين والصحفيين والنشطاء في مواقع التواصل استشعار المسؤولية التاريخية والوطنية، وتوحيد الكلمة والصف، ونبذ الخلافات والمناكفات، والالتفاف قولا وعملا حول مجلس القيادة الرئاسي، وتوجيه كافة الجهود والقدرات لدعم خطواته‏.

ووجه الارياني الشكر لفخامة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي على اتخاذه القرار الشجاع والتاريخي بنقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، والذي أسس لمرحلة فارقة في مسار الازمة عنوانها الاصطفاف الوطني الواسع لمواجهة التحديات، وتجسيده مبدأ التداول السلمي للسلطة، بعد ان تحمل المسؤولية في ظروف شديدة التعقيد‏ .

وثمن الارياني مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن على كافة الاصعدة وفي مختلف المراحل والظروف، وما يبذلوه من جهود نبيلة لجمع كلمة اليمنيين وتجاوز خلافات الماضي، وحرصهم الثابت والدائم على امن واستقرار اليمن، ودعم جهود التهدئة وانهاء الحرب واحلال السلام الشامل والعادل والمستدام.