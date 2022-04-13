شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الوزراء السعودي يؤكد دعمه للمجلس الرئاسي ويدعو لعقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد مجلس الوزراء السعودي امس، دعم المملكة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وإنهاء الأزمة.
وذكرت وكالة الانباء السعودية ان مجلس الوزراء جدد في جلسته امس برئاسة خادم الجرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حرص المملكة على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار والازدهار، وكذا الدعوة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية لدعم الاقتصاد اليمني وتوفير المشتقات النفطية.