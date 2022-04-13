خروقات حوثية للهدنة.. إصابة جنديّيَن برصاص مليشيا الحوثي في تعز ومأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب جنديان، برصاص مليشيا الحوثي، في محافظتي تعز ومأرب، وذلك في خرق واضح للهدنة الأممية، التي وافقت عليها الأطراف والمتوقع استمرارها لمدة شهرين.

جاء ذلك في بيان توضيحي للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، الثلاثاء، مستعرضًا أبرز الخروقات التي ارتكبتها المليشيا الحوثي في عدد من الجبهات، مؤكدًا مواصلة المليشيا خروقاتها للهدنة الأممية في جبهات القتال، في الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومأرب.

وأوضح المركز، أن قوات الجيش "رصدت80 خرقًا للهدنة يوم الإثنين (11 أبريل)، منها 20 خرقاً في جبهات القتال غرب حجّة، و17 خرقاً للهدنة في محور تعز و17 في محوري البرح وحيس، و15 خرقاً في جبهات القتال جنوب وغرب وشمال غرب مارب. إضافة إلى 6 خروقات شرق الجوف، و5 في محور الضالع".

وأشار المركز نقلا عن قوات الجيش أنه "طوال يوم الإثنين استمرّت المليشيا الإيرانية في استهداف مواقع قواتنا بسلاح المدفعية والعيارات المختلفة".

وأكد الجيش "جرح أحد أفراد قواته؛ نتيجة استهدافه بشكل مباشر قنصًا غرب مأرب، ما أدى إلى إصابته بإصابة بليغة"، كما "أصيب جندي آخر من قوات الجيش؛ نتيجة استهداف أحد المواقع في جبهة الصلو بمحور تعز".

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء، ارتكاب مليشيات الحوثي أكثر من 1200 خرق للهدنة خلال 11 يوما، منذ بدء الهدنة الأممية التي أعلن عنها مطلع شهر رمضان الجاري.