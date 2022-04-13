عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الريال اليمني يعاود الهبوط مجددا أمام العملات الأجنبية

الأربعاء 13 أبريل 2022

الخليج 365

قال تجار ومتعاملون بشركات صرافة في عدن إن الريال اليمني عاود الهبوط مجددا أمام الدولار والعملات الأجنبية.



وتحسن سعر الريال خلال الأسبوع الماضي، عقب أشهر من الانهيار الحاد وهبوطه لأدنى مستوياته على الإطلاق.

وذكر تجار في عدن لرويترز أن سعر صرف الدولار في جنوب اليمن في تداولات السوق السوداء الموازية اقترب مساء الثلاثاء من عتبة الألف ريال للدولار، ليسجل 945 ريالاً للدولار للشراء و 990 ريالاً للبيع، بعد أن جرى تداوله عند 650 ريالا للشراء و850 ريالا للبيع يوم الخميس، ومقارنة مع نحو 1130 ريالا للدولار في تداولات يوم الأربعاء.

كان الريال قد استعاد أكثر من 50% من قيمته خلال أواخر الأسبوع الماضي، بعد أن كان تجاوز حاجز 1240 ريالاً للدولار في مطلع الشهر الجاري.

وجاء التحسن الكبير في قيمة العملة في الساعات الأولى من يوم الخميس، عقب ساعات من إعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تخليه عن السلطة ونقل صلاحياته إلى مجلس رئاسي، وإعلان السعودية والإمارات عن تقديم دعم مالي كبير لليمن، بلغ 3.3 مليار دولار للبنك المركزي والحكومة المعترف بها دوليا.

ويأتي انخفاض قيمة الريال مرة أخرى رغم استمرار إجراءات البنك المركزي في قطاع الصرافة لوضع حد لتدهور العملة المحلية، فضلا عن مواصلة البنك المركزي في عدن طرح مزادات لبيع النقد الأجنبي للبنوك التجارية العاملة في البلاد.

وتزامنت عودة العملة المحلية في عدن للهبوط، مع تراجع قيمتها أيضا في صنعاء ومناطق شمال البلاد الخاضعة لسيطرة حركة الحوثي.

وفقد الريال أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ مطلع 2015 ، فيما تسبب في ارتفاع هائل للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية والكمالية.

وحررت الحكومة المعترف بها دوليا سعر صرف الريال عام 2017 وأصدرت توجيهات للبنوك باستخدام سعر الريال الذي يحدده السوق بدلا من تثبيت سعر محدد.