الأوقاف توجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للدعوة إلى وحدة الصف وتناسي الخلافات

المنامة - ياسر ابراهيم - وجهت وزارة الأوقاف والإرشاد، يوم الثلاثاء، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للدعوة إلى توحيد الصف الوطني وتناسي الخلافات البينية.



جاء ذلك في تعميم وجهه وزير الأوقاف محمد عيضة شبيبة إلى مدراء عموم مكاتب الأوقاف، ومدراء الوعظ والإرشاد بالمحافظات، والخطباء والمرشدين.



وقال التعميم إنه "ونتيجة للتطورات الجديدة والتغييرات التي جرت والإعلان الرئاسي الجديد الذي بموجبه نَقَلَ فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي كل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي وفوضه بها".



وتابع: "نوجه بحث المصلين في خطبة الجمعة القادمة على الالتفاف وراء القيادة السياسية الجديدة، وتناسي الخلافات البينية، وتفويت الفرصة على العدو، وردم الهوة ورأب الصدع بين مكونات وأطياف الشعب اليمني لمواجهة التحديات والتغلب على جميع العقبات ".



والخميس الماضي أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا ينص على تشكيل مجلس قيادة رئاسي برئاسة مستشاره رشاد العليمي، وعضوية 7 آخرين، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد.



