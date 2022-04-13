حضرموت.. الإفراج عن الصحفية "باضاوي" بضمانة تجارية بعد 100 يوم على اعتقالها

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت السلطات القضائية بمحافظة حضرموت، الثلاثاء، سراح الصحفية هالة فؤاد باضاوي بضمانة تجارية، بعد أكثر من 100 يوم على اعتقالها.



وأفاد مراسل "يمن شباب"، بأن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في مدينة المكلا أطلقت سراح "باضاوي"، بضمانة تجارية على أن تستمر سير جلسات المحاكمة بعد عيد الفطر المبارك.



وفي 30 ديسمبر الماضي، اعتقلت الاستخبارات العسكرية الصحفية باضاوي، ووجهت لها تهما عدة منها النشاط المخابراتي، وقضت ما يقارب 103 يوم بالسجن المركزي في مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن.



وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة عقدت أول جلسة تداول بمحاكمتها في 23 مارس الشهر الماضي.

