اختتام المشروع الطبي التطوعي الحادي عشر لأمراض وجراحات القلب بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اختتم بمدينة المكلا محافظة حضرموت، المشروع الطبي التطوعي الحادي عشر ضمن برنامج "نبض السعودية" التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة البلسم الدولية.

وخلال ايام المشروع، تم الكشف على 32 مريضاً، وإجراء 19 عملية قلب مفتوح، و67 عملية قسطرة علاجية تكللت جميعها بالنجاح.