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اختتام المشروع الطبي التطوعي الحادي عشر لأمراض وجراحات القلب بالمكلا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام المشروع الطبي التطوعي الحادي عشر لأمراض وجراحات القلب بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

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اختتم بمدينة المكلا محافظة حضرموت، المشروع الطبي التطوعي الحادي عشر ضمن برنامج "نبض " التطوعي لأمراض وجراحات القلب المفتوح بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة البلسم الدولية.

 

وخلال ايام المشروع، تم الكشف على 32 مريضاً، وإجراء 19 عملية قلب مفتوح، و67 عملية قسطرة علاجية تكللت جميعها بالنجاح.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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