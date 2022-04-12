شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 1,444 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل زرعتها المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1,444 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2022م زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف المحافظات.



وذكر المركز في بيان له، ان الالغام المنزوعة منها 19 لغماً مضاداً للأفراد، و784 لغماً مضادًا للدبابات، و640 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة..موضحاً بان عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن بلغت 330 ألفًا و981 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.