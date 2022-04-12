شكرا لبحثكم عن خبر عدن ..صحة البيئة بصيرة ينفذ حملة رش ضبابي لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض والأوبئة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - .
عدن/ علي خميس
بدأت اليوم بمديرية صيرة محافظة عدن حملة رش ضبابي لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض و الأوئبة ينفذها قسم صحة البيئة بالمديرية بإشراف من مدير عام المديرية الدكتور محمود بن جرادي، وبدعم من شركة بن عوض للصرافة.
وتشمل الحملة التي تستمر أسبوعا كاملا أعمال الرش في أحياء وشوارع المديرية والمواقع التي قد تكون بؤرا لإنتشار البعوض الناقل للحميات والأمراض، حيث بدأت اليوم في شارع ابان والمتحف، والطويل، والبهرة، والحدادين، والميدان، والسوق المركزي.
وأكد نائب مدير قسم صحة البيئة بمديرية صيرة محمد مبارك، أن الحملة تأتي بتوجيهات من مدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي، وبدعم من شركة بن عوض للصرافة، وذلك في اطار جهود السلطة المحلية بالمديرية في مكافحة البعوض الناقل للأمراض والأوبئة كالملاريا والضنك.
كانت هذه تفاصيل خبر عدن ..صحة البيئة بصيرة ينفذ حملة رش ضبابي لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض والأوبئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.