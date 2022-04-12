شكرا لبحثكم عن خبر عدن ..صحة البيئة بصيرة ينفذ حملة رش ضبابي لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض والأوبئة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - .

عدن/ علي خميس

بدأت اليوم بمديرية صيرة محافظة عدن حملة رش ضبابي لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض و الأوئبة ينفذها قسم صحة البيئة بالمديرية بإشراف من مدير عام المديرية الدكتور محمود بن جرادي، وبدعم من شركة بن عوض للصرافة.

وتشمل الحملة التي تستمر أسبوعا كاملا أعمال الرش في أحياء وشوارع المديرية والمواقع التي قد تكون بؤرا لإنتشار البعوض الناقل للحميات والأمراض، حيث بدأت اليوم في شارع ابان والمتحف، والطويل، والبهرة، والحدادين، والميدان، والسوق المركزي.

وأكد نائب مدير قسم صحة البيئة بمديرية صيرة محمد مبارك، أن الحملة تأتي بتوجيهات من مدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي، وبدعم من شركة بن عوض للصرافة، وذلك في اطار جهود السلطة المحلية بالمديرية في مكافحة البعوض الناقل للأمراض والأوبئة كالملاريا والضنك.