البركاني يبحث مع القائم باعمال السفير الياباني آفاق التعاون الإنمائي ودعم الجوانب الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بحث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني،امس، مع القائم باعمال السفير الياباني لدى بلادنا كازوهيرو هيجاشي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون الإنمائي وكذلك دعم الجوانب الإنسانية في ظل الظروف الراهنة.



وأشاد رئيس المجلس، بإسهامات اليابان لدعم اليمن لمواجهة التحديات في مختلف المجالات، واسهامها في عملية تقديم الدعم الإغاثي والإنساني واعادة الاعمار..مثمناً موقف اليابان الى جانب اليمن وامنه واستقراره ووحدته وشرعيته الدستورية.

من جانبه رحب القائم باعمال السفارة اليابانية، بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي..مؤكداً ان الإعلان خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في اليمن..مجدداً دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن، وإحلال السلام وانهاء الإنقلاب واستعدادها للمشاركة في إعادة تأهيل الكوادر البشرية والبناء.