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انقاذ بحارة هنود قبالة سواحل عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

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تمكنت الطواقم البحرية لميناء عدن، اليوم، من انقاذ بحارة الزعيمة الخشبية المحترقة "جوشي سمداني" الهندية.

 

وأوضح مصدر بميناء عدن وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن برج المراقبة تلقى بلاغا بتعرض الزعيمة الخشبية الهندية "جوشي سمداني" لحريق في غرفة محركاتها وفور استلام البلاغ تحركت القاطرة البحرية "وادي حسان" وزورق الارشاد "الجمهوري وتم انقاذ جميع البحاره والقيام بعملية اخماد الحريق .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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