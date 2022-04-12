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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انقاذ بحارة هنود قبالة سواحل عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022
متابعات_الخليج 365
تمكنت الطواقم البحرية لميناء عدن، اليوم، من انقاذ بحارة الزعيمة الخشبية المحترقة "جوشي سمداني" الهندية.
وأوضح مصدر بميناء عدن وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن برج المراقبة تلقى بلاغا بتعرض الزعيمة الخشبية الهندية "جوشي سمداني" لحريق في غرفة محركاتها وفور استلام البلاغ تحركت القاطرة البحرية "وادي حسان" وزورق الارشاد "الجمهوري وتم انقاذ جميع البحاره والقيام بعملية اخماد الحريق .