خروقات الهُدنة.. القوات الحكومية تتصدى لهجمات حوثية في مأرب وجنوب الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - تصدت قوات الجيش والمقاومة، اليوم الثلاثاء، لهجمات حوثية في محافظتي مأرب (شمال شرق)، وجنوب الحديدة (غرب)، ضمن الخروقات التي ترتكبها المليشيا بشكل يومي للُهدنة المُعلنة برعاية الأمم المتحدة.



وقالت مصادر عسكرية، إن مليشيا الحوثي الإيرانية شنت هجمات عنيفة على مواقع قوات الجيش جنوبي مأرب.



وأضافت أن معارك عنيفة اندلعت إثر شن المليشيا هجوم عنيف معزز بتغطية من الطيّران المُسيّر الذي شن عدة غارات على مواقع للجيش الوطني.



وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من التصدي للهجوم وإلحاق خسائر بشرية ومادية بالمليشيا الإيرانية.



في السياق أعلنت القوات المشتركة، فجر اليوم، التصدي لمحاول تسلل واسعة إلى مواقعها في جبهة حيس جنوبي محافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقال إعلام القوات المشتركة، إن القوات خاضت معارك مع الحوثيين وأجبرتهم على الفرار بعد تسجيل إصابات مباشرة في صفوفهم.



وكان الجيش الوطني، أعلن في وقت سابق أمس الأثنين، رصد 81 خرقا للهدنة المُعلنة في يومها التاسع على التوالي، ارتكبتها مليشيا الحوثي الإيرانية في عدة جبهات من بينها 22 خرقاً في مأرب و14 خرقاً في محوري البرح وحيس.



وفي 1 أبريل/نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، غير أن تلك الُهُدنة شهدت نحو ألف خرق حوثي منذ بدايتها بحسب إحصاءات قوات الجيش.

