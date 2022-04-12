الجمعية الكويتية تسلم مستشفى عتق معدات وأجهزة طبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تسلم مستشفى عتق العام بمحافظة شبوة، امس، معدات وأجهزة طبية متنوعة مقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة، ضمن حملة الكويت إلى جانبكم.



وتشمل المساعدات 59 جهازا طبيا خاصة بعمل ونشاط العمليات الجراحية والعناية المركزة بتكلفة بلغت اكثر من 200 الف دولار.

وثمن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة، الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الكويت الشقيقة لبلادنا..موجها بالاستغلال الأمثل للمعدات والأجهزة الطبية لصالح تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتقديم خدمة طبية مميزة للمجتمع.

من جانبه أوضح مدير مكتب الجمعية الكويتية الدكتور عادل باعشن، بان دولة الكويت تمول ومند العام 2015م مشاريع متنوعة في قطاعات حيوية تشمل عدد من محافظات الجمهورية.