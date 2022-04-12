قرقاش يلتقي مسؤولين دوليين بشأن بلادنا

التقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الامارات بحضور ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ، ديفيد جريسلي المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ، وتيم ليندركينج المبعوث الأميركي الخاص لليمن .

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012