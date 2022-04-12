مركز الملك سلمان يدشن توزيع خمسة آلاف طن من التمور في 13 محافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، امس، بالعاصمة المؤقتة عدن، مشروع توزيع خمسة آلاف طن من التمور ،لعدد 600 ألف أسرة محتاجة،في 13 محافظة يمنية للعام 2022م.



وفي سياق نفسه، اٌختتمت في محافظتي حضرموت وعدن امس الدورات التأهيلية المهنية، الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع تدريب ودعم المهارات المهنية والتجارية لشباب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتلقى 534 متدرباً ومتدربة، مهارات نظرية وتطبيقية في مجالات أساسيات الكهرباء والنجارة وميكانيكا السيارات وحياكة الملابس الشعبية، بالإضافة الى دورات مهنية استهدفت الفتيات في الصناعات الغذائية والخياطة وصيانة الجوال وإدارة الأعمال.