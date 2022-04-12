البركاني يشيد بالمواقف الوطنية والتضحيات الكبيرة لابناء محافظتي حضرموت وريمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ثمن رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، المواقف الوطنية والنضالية لأبناء محافظة حضرموت وما تقدمه المحافظة من نموذج مشرف في تعزيز الامن والاستقرار والنهوض التنموي في مختلف المجالات.



واكد البركاني خلال لقائه، امس، وزير التربية والتعليم الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع طارق العكبري ، والأمين العام المساعد أكرم العامري، ورئيس الدائرة السياسية أبو بكر السري ، أن اليمن بعزيمة شعبها قادرة على تجاوز المرحلة الصعبة والحرجة وستعود أقوى مما كانت.

وناقش اللقاء، المستجدات على الساحة الوطنية وما تطلبه المرحلة القادمة من بذل المزيد من الجهود وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات الماثلة.

وأكد وزير التربية والتعليم والأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع ورئيس الدائرة السياسية أبو بكر السري، استمرار وقوف أبناء حضرموت في دعم كل الجهود الرامية إلى استعادة الدولة والنهوض بالمشروع الوطني الجامع وإنهاء الانقلاب.

كما التقى رئيس مجلس النواب، محافظ ريمة محمد الحوري، ومعه عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات السياسية والاجتماعية من أبناء المحافظة.

وخلال اللقاء أستمع البركاني، إلى شرح حول الأوضاع العامة والخدمية والميدانية في المحافظة، وهموم ومعاناة ابناء محافظة ريمة جراء الانقلاب الحوثي..مشيداً بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبناء ريمة في مواجهة الانقلاب الحوثي المرفوض من كافة أبناء الشعب اليمني..مشدداً على ضرورة وحدة الصف وتكاتف الجهود خلال المرحلة القادمة.

وأكد الحاضرون وقوفهم صفًا واحدًا إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي في سبيل تحقيق الامن والاستقرار واستعادة الدولة.

كما ناقش رئيس مجلس النواب ، مع عدد من قيادات الأحزاب الوطنية، التطورات الجارية وما تتطلبه المرحلة القادمة من جهود سياسية ووطنية تحقق وحدة الصف الوطني وتعزز دور القوى السياسية والوطنية في مواجهة التحديات التي تعيشها بلادنا.