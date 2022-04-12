شكرا لبحثكم عن خبر اليمن.. إصابات جرّاء حريق بسفينة نقل بضائع في ميناء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدد المصابين في الحريق 7 جميعهم يحمل الجنسية الهندية وفق بيان صادر عن إدارة الميناء..

شكري حسين/ الأناضول

أدى حريق في سفينة نقل بضائع صغيرة بميناء عدن جنوبي اليمن، بعد مغرب الإثنين، إلى سقوط عدد من الإصابات، كحصيلة أولية، وفق مصدر مسؤول.

وقال المصدر الذي يعمل في ميناء عدن للأناضول، مفضلا عدم كشف هويته، إن "حريقًا شبّ في سفينة نقل بضائع صغيرة (ملكية خاصة)، مصنوعة من الأخشاب، أثناء خروجها من الميناء".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تؤكد وجود ماس كهربائي في غرفة المحركات، ما أدى لنشوب الحريق، وسقوط عدد من المصابين"، دون تفاصيل عن عددهم وطبيعة إصاباتهم.

وذكر المصدر أن "طاقم الإنقاذ البحري في الميناء وفور اندلاع الحريق، باشر في عملية إنقاذ المصابين، ونقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة".

وفي وقت لاحق، قال بيان صادر عن إدارة ميناء عدن، "الحريق في الزعيمة الهندية (جوشي سمداني)، تسبب في إصابة 7 من البحارة الذين كانوا عليها".

وأوضح أن "الطواقم البحرية في الميناء تمكنت من إنقاذ البحارة الذين كانوا على متن السفينة الصغيرة، عددهم 7 (جميعهم يحمل الجنسية الهندية)، وتم نقلهم إلى مستشفى خليج عدن".

وتابع: "اشتعلت النيران في السفينة الخشبية لحظة مغادرتها للميناء، بسبب ماس كهربائي في غرفة المحركات، إلا أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخماد الحريق، والسيطرة عليه".

وأشار، إلى أن السفينة كانت تحمل مواد غذائية متنوعة في طريقها إلى ميناء بربرة بالصومال.