اليدومي: عودة القيادة الجديدة إلى عدن هي الخطوة الأولى لاستعادة الدولة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال رئيس حزب الإصلاح محمد عبد الله اليدومي "أن عودة القيادة الجديدة في المجلس الرئاسي إلى عدن ومعها كل مؤسسات الدولة والقوى السياسية هي الخطوة الأولى لاستعادة الدولة، وانهاء تحكم المليشيا السلالية العنصرية في البلاد والشعب اليمني".



وجاء حديث اليدومي، خلال لقاء بممثلي حزب الإصلاح في المشاورات اليمنية، التي انعقدت في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، والتي اختتمت اعمالها الخميس الماضي، في اليوم الذي تم اعلان تشكيل مجلس رئاسي ونقل سلطة الرئيس هادي اليه.



وقال اليدومي: "أن الإصلاح مع كل الجهود التي تساعد في إخراج اليمن من محنتها، التي وصلت إليها بسبب انقلاب مليشيا الحوثي لن يكون حجر عثرة أمام السلام".



وأضاف: "نحن نبحث عن ما فيه مصلحة بلادنا وشعبنا ثم حزبنا"، ودعا جميع الإصلاحيين إلى العمل لإنجاح هذه المرحلة مع مختلف القوى الوطنية، وفق ما نقل "الإصلاح نت" الموقع الرسمي للحزب.



وأشار اليدومي "أن اليمن أمام مرحلة جديدة متمثلة في الرئيس رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وهي مرحلة دقيقة تستدعي تدارك المتغيرات الإقليمية والدولية، واستغلالها لصالح اليمن والدفاع عن شعبها".



وأعرب رئيس حزب الإصلاح، عن أمله أن تسير القيادة الجديدة بالبلاد إلى السلام الشامل والكامل الذي يستعيد الدولة ويحفظ للشعب عزته وكرامته.



وفجر اليوم الخميس 7 إبريل/ نيسان 2022، أعلن عن تشكيل مجلس رئاسي من 8 أعضاء، بقيادة رشاد العليمي، لاستكمال تنفيذ المرحلة الانتقالية، وعضوية كلًا من (سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عثمان حسين مجلي، عيدروس قاسم الزبيدي، فرج سالمين البحسني، عبد الله العليمي باوزير).



وبموجب الإعلان "سيتم نقل السلطة من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى مجلس الرئاسة، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، كما تم تفويض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان بكافة صلاحيات الرئيس".