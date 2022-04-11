شكرا لبحثكم عن خبر تركيب ابراج عدن نت بمديرية جعار في محافظة أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوضح مصدر مسؤول بمديرية جعار في محافظة أبين بأن الطواقم الفنية للاتصالات أنهت تركيب أبراج عدن نت وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لتدشين الخدمة في المحافظة.

وأكد المصدر أن الطواقم الفنية أستهدفت مديريتي زنجبار وجعار لتركيب أبراج الخدمة كمرحلة أولى على أن تتليها باقي المديريات في المرحلة الثانية.

وتأتي هذه التوسعة ضمن المشروع الذي أعلنته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مطلع العام الجاري 2022 لتوسيع نطاق تغطية الخدمة.

حيث من المتوقع أن تشمل توسعة الخدمة عدد من المحافظات المحررة كانت قد أعلنتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهي حضرموت وأبين ولحج وشبوة ومدينة المخا التابعة لمحافظة تعز إلى جانب تعزيز الشبكة في مدينة عدن.