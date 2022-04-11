معد ومقدم "قضايا وأحداث".. وفاة المذيع اليمني الشهير عبدالله القهالي

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي المذيع اليمني الشهير عبدالله القهالي، يوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ 60 عاما، بعد حياة مهنية طويلة في مجال الإعلام الإذاعي بالعاصمة صنعاء.



ونعت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة وإذاعة صنعاء البرنامج العام في بيان مشترك- الفقيد القهالي، وأشادت بالتاريخ الإعلامي الكبير الذي خلفه الفقيد في مسيرته الإعلامية.



وقال البيان، إن "القهالي يعتبر واحداً من الرعيل الأول ومن الأصوات الاذاعية التي ساهمت بشكل كبير في إيصال رسالة الإذاعة الوطنية لكافة أبناء اليمن".



وأشار إلى أن الفقيد من أوائل الإعلاميين الذين أسسوا العمل الإذاعي وأبدعوا فيه إنتاجاً وسلوكاً وتتلمذ على يديه نخبة من الكوادر الإعلامية الإذاعية وكان صوتا إذاعيا بارزا.



ولفت البيان، الى أن برنامج قضايا وأحداث الذي كان يعده ويقدمه الفقيد يعتبر من أبرز البرامج الإذاعية الذي لطالما انتظره أبناء الشعب اليمني على مدى عقود، مؤكداً أن الفقيد القهالي كان مرجعاً مهنياً مفتوحا لأجيال عملت في إذاعة صنعاء.



كما أعتبر أن رحيل الإعلامي الكبير عبدالله القهالي يمثل خسارة للإعلام بشكل عام ولإذاعة صنعاء بشكل خاص فقد كان شخصية ثرية بالتجربة والخبرة والتاريخ النضالي الطويل.

