الجيش اليمني يرصد ارتكاب المليشيا الحوثية 81 خرقا في تاسع يوم للهدنة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش اليمني، أنه رصد ارتكاب مليشيا الحوثي الإيرانية 81 خرقا للهدنة المعلنة، لليوم التاسع على التوالي، في جبهات القتال بمحافظات تعز والحديدة وحجّة والجوف ومأرب.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، "رصدت قواتنا يوم (الأحد 10 أبريل 2022)، 23 خرقاً للهدنة في جبهات تعز، و22 انتهاكاً في جبهات مأرب الجنوبية والغربية والشمالية الغربية، و17 في جبهات حجة، و14 خرقًا في محوري البرح وحيس بالحديدة، و5 خروقات في جبهات القتال شرق حزم الجوف".



واوضح أن الخروقات تنوعت بين محاولتي تسلل نفّذتها المليشيا الحوثية الإيرانية في محور حيس بالحديدة، ومحاولة تسلل أخرى باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة الفليحة جنوب مأرب.



وأضاف أن "المليشيا الإيرانية استمرت في استهداف مواقع لقواتنا في كافة الجبهات بسلاح المدفعية والعيارات المختلفة. وكذا استهداف مواقع في عدّة جبهات جنوب مأرب وفي محور حيس بطائرات مسيّرة".



كما استمرت في الدفع بتعزيزات بشرية ومادية إلى عدّة جبهات منها 9 أطقم محملة بعتاد وأفراد دفعت بها إلى مواقع متفرقة جنوب مأرب، وفق المركز.



وفي 1 أبريل/نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد.

